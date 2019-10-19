Booking.com haksız reklamları kaldıracak

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Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon sitesi 'booking.com' ile ilgili davada mahkeme, sitenin seyahat acenteliği faaliyeti yürüttüğünü ve haksız rekabet oluşturan reklamlara yer verdiğini belirterek bu reklamların kaldırılmasına karar verdi. Sitenin tamamen kapatılmasına gerek olmadığını belirten mahkeme, 500 bin lira teminat yatırılması halinde sitenin faaliyetlerine devam edebileceğini kararında açıkladı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), diğer seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla 'booking. com' şirketine 4 yıl önce dava açmış ve faaliyetlerinin durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren İstanbul 5.Asliye Ticaret Mahkemesi, iki yıl önce 'booking. com' şirketinin, Türkiye'deki faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti. Davanın 4 yıldır süren ve 13'üncüsü görülen karar duruşmasına davacı TÜRSAB ile davalı sitenin avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, 'booking.com' adlı sitenin haksız rekabete yol açtığını bildirdi. Sitenin faaliyetlerinin seyahat acenteliği olduğunu kararında açıklayan mahkeme, "Haksız rekabete yol açan reklamların siteden ve tüm online uygulamalardan kaldırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 500 bin lira teminatın yatırılması halinde daha önce verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılarak faaliyetlerine devam etmesine karar verildi" dedi.