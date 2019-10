Ortak altyapı memleket meselesi

BUGÜN NELER OLDU

Turkcell 25'inci yaşına girdi. Firmanın çeyrek yüzyıllık serüveni için Ankara'da düzenlenen özel resepsiyonda en çok konuşulan konulardan biri altyapı oldu. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, telekomünikasyon sektörünün önünü açacak yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Turhan, "Yakın zamanda ise operatörlerin yüksek maliyet ve özellikle şehir içindeki altyapı çalışmalarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldıracak bir mevzuat düzenlemesini hayata geçirecek adımlar atmayı planlıyoruz" dedi. Turhan, çeyrek asır önce kurulan Turkcell'in ülkenin en büyük GSM operatörlerinden biri haline geldiğini belirterek, bugün yaptıkları her işte, attıkları her adımda yollarının bilgiye, bilişime çıktığını bildirdi.Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise fiber internet konusunda ortak altyapının bir memleket meselesi olduğunun altını çizdi. Akça, "Bu sayede ülke kaynakları etkin kullanılacak, uluslararası rekabet gücüne sahip ortak altyapı şirketinin oluşması ile devletimiz daha çok gelir edecek ve vatandaşlarımız makul fiyatlarla yüksek kalitede hizmet alacaktır" dedi. Turkcell'in yatırımlarının önemli bir kısmının, ülkemizin dijital dönüşümünün vazgeçilmez bir unsuru olan fiber altyapılara yapıldığının altını çizen Ahmet Akça "Yaklaşık 3.5 milyon haneye fiber interneti ulaştırdık. Daha fazla vatandaşımızı bu hizmetlerimizle de buluşturmak istiyoruz ancak son iki yıldır fiber kazı izni alamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu çerçevesinde koyduğu, her yerden herkese genişbant internet hedefine ulaşabilmesi için bir yatırım seferberliğinin başlatılmasını heyecanla ve merakla bekliyoruz" dedi. Akça, bugün itibarıyla sadece İstanbul'da mobil operatörlerin 354 adet baz istasyonunun belediyeler tarafından mühürlendiğini belirterek, şöyle konuştu: "Ülke çapındaki mühürlenmiş baz istasyonu sayısı da bin 500'ün üzerinde. Bu durum iletişimi ve yatırımları tehdit eden bir boyuta ulaşmış durumda."Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise "Kuruluşumuzdan bu yana geçen 25 yılda ülkemize katma değer katmak için çalıştık. Bunun için de kuruluşumuzdan bugüne kadar 50 milyar TL'lik bir yatırım yaptık. Üstelik bu yatırımın yarısından fazlasını son 5 yıl içerisinde gerçekleştirdik. Önümüzdeki üç yılda 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Çeyrek asırdır Turkcell olarak ülkemize ve insanımıza değer katmak için aralıksız çalışıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana sektörümüzde hep ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olduk. Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunun lokomotif şirketi olarak teknolojide birçok ilki ülkemizin hizmetine biz sunduk. İnsanımızın, şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilmeleri ve küresel rekabette bir adım önde olabilmeleri için onlara fırsat eşitliği sunacak ürün ve hizmetler sunuyoruz. Bugün alanımızda küresel bir güce ulaşmamıza vesile olan tüm müşterilerimize bize gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyoruz" dedi.