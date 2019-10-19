Piyasalarda zafer kutlaması

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'ndaki kararlı tutumunun sonrasında ABD ile önceki gün varılan anlaşma, piyasalarda da yankı buldu.

Anlaşma ile birlikte ABD'yle ilişkilere yönelik risklerin ve yaptırım kararlarının da ortadan kalkması, TL varlıkları şaha kaldırdı. Anlaşma öncesinde 5.93 TL seviyesinde bulunan dolar, dün 5.76 TL'ye kadar geriledi. TL dün dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu.

Dolar'da sert düşüş

TÜRK HİSSELERİNE HÜCUM

Borsa İstanbul'da endeks yüzde 4'e yakın yükselerek 98 binin üstüne çıktı. ABD'nin hedef tahtasına oturttuğu Halkbank hisseleri gün içerisinde yüzde 7'nin üstünde değer kazandı. 2 yıllık tahvilin faizi 1.5 puana yakın düştü. ABD'de Türkiye fonlarına son üç ayın en yüklü girişi oldu.

Türkiye anlaşma ile askeri operasyondaki ana hedefine ulaşırken, piyasalar bundan sonra sahadaki gelişmeleri, Erdoğan-Putin görüşmesini ve gelecek haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını izleyecek. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, görüşme sonrası yapılan açıklamaların ardından piyasanın ana senaryosunun ABD ile nihai bir çözüme varıldığı ve kademeli olarak yaptırımların kaldırılıp ek yaptırım olmayacağı yönünde olduğunu belirterek, "Kısa vadede Türkiye- ABD ilişkilerine yönelik en önemli risk unsurlarından biri ortadan kalktı. Operasyon başladığında kur 5.75'ler civarında hareket ediyordu dolayısıyla bu seviyeler tekrar gündeme gelebilir" dedi.

İş dünyasından Barış Pınarına destek

MERKEZ FAİZİ İNDİRECEK

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında faiz indirimi yapmasını beklediklerini ifade ederek, "Suriye konusunda anlaşmaya varılması ve TL'deki değer kazanımını da gözönünde bulundurarak gelecek haftaki PPK'da 100 baz puan indirim bekliyoruz" dedi. Global Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı Filiz Özcan da piyasa için en olumlu senaryonun gerçekleştiğini belirterek borsada yükselişin sürebileceğini ifade etti.



ERDOĞAN EN GÜÇLÜ LİDERLER LİSTESİNDE

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, Türkiye'nin istediğini aldığına dikkat çekerek, "NATO üyesi iken ilk kez Rus S-400 füzesi alan Türkiye'ye yaptırım tehditleri boşa çıkan ABD, Fırat'ın doğusunu Türkiye'ye bırakmak zorunda kaldı. Doğu Akdeniz'de arama faaliyetini de katarsak Türkiye bölgesinde 2019'un yükselen yıldızı oldu. ABD'li Time ve Forbes dergileri, 2020 başlarında hazırlayacakları bu 'yılın en güçlü liderleri' listesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da koymak zorunda kalacaklar" diye konuştu.



İŞ DÜNYASINDAN 'GÜÇLÜ DURUŞ'A ÖVGÜ

TÜRKIYE ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekâtı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmayı, "staretejik aklın ve kararlılığın zaferi" olarak yorumlayan iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir duruş sergilediğini vurguladı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Barış Pınarı Harekâtı'nın, Türkiye'nin sınırlarını korumada, sınırlarının hemen dışında kendisine yönelik oluşacak tehditlere karşı nasıl önlemler alabileceğini göstermedeki kararlığını açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.



ÖNEMLİ BİR KAZANIM

Avdagiç, "ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin bölgeyi terk edecek olmasını sağlayacak önemli bir kazanımdır, arzu edilen hedefe götürecek bir adımdır. Barış Pınarı Harekatı ile hedeflenen bu amacın bu mutabakatla hayata geçmesi Türkiye'nin kararlılıkla hareket etmesinin bir sonucudur, başarısıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bekası açısından son derece önemli ve tarihi bir duruş sergiledi. Bu duruşun, sahanın ardından masada sonuç vereceğine inanıyoruz" dedi. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırında terörden arındırılmış güvenli bölgeyi nihai hedef olarak belirlediğini hatırlatarak, "İş dünyası olarak yapılan bu müzakereden çıkan sonucu stratejik aklın zaferi olarak görüyor ve sonuçları itibarıyla ülkemizin yararına olacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.



BARIŞ PINARI HER AÇIDAN BAŞARILI OLDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumu ve iradesinin Barış Pınarı Harekâtı'nın her açıdan başarılı sonuç vermesine yol açtığına dikkat çekerek, "Bölgenin terörden temizlenmesi oraya yeni yatırımların gelmesine yol açacağı gibi ABD ile belirlenen 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefinin önündeki engelleri kaldırdı. Bu harekâtla bir taşla iki kuş vuruldu. Türkiye'nin kararlığı tüm dünyaya gösterilirken, terör odaklarının o bölgeden arındırılmasıyla yeni bir sayfa açılacak" dedi.