300 bin ağacı kurtaracak tasarruf

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın önemli ayaklarından biri olan yeni vergi sistemiyle ek vergi değil güçlü beyan dönemi başlıyor. Bu kapsamda, 22 milyar belge elektronik ortama taşınacak, 2 milyar tasarruf sağlanacak, e-belge sistemi 300 bin ağacı kesilmekten kurtaracak. Avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlara e-serbest meslek makbuzu zorunlu olacak. Sebze ve meyve ticareti yapan tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020'den itibaren e-Defter uygulamalarına dahil olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu güçlendirmek için vergi uygulamalarında dijital dönüşümü hız kestirmeden devam ettiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-belge, e-defter uygulamalarının kapsamı genişletilirken yeni e-belgeler hayata geçiriliyor. Bu uygulamalara dahil olacak mükellef gruplarının kapsam artırılıyor. e-Gider Pusulası, e-Dekont, e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Sigorta Poliçesi ve e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi yeni e-Belgeler olarak sisteme dahil olacak. Böylece bu uygulamalara dahil olacak mükellef sayılarında önemli artış bekleniyor.Bugüne kadar e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanmış 16 adet tebliğ birleştirilerek e-Belgeler uygulamasına ilişkin mevzuatta önemli bir sadeleşme sağlandı. Bu çalışmalarla mükelleflerin işlem süreçlerine ilişkin maliyetler önemli ölçüde azalırken, 22 milyarı aşan belgenin kağıttan elektronik ortama taşınması ile 2 milyar lira tasarruf sağlanacak. Böylece 300 bin ağaç da kesilmekten kurtulacak.Yenidüzenlemelerle e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için ciro limiti 10 milyondan 5 milyon liraya düşürülüyor ve vergisel açıdan kritik grupları kapsama alınıyor. Anlık izleme ve analizler sahte veya yanıltıcı belge üretilmesi konusunda önemli düşüş sağlayacak.