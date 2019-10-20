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SON DAKİKA düşüşü sürüyor! 20 Ekim Euro ve , kaç TL? Güncel ve canlı

Türkiye ile ABD arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından dolar kurundaki son dakika düşüşü de sürüyor. Hal böyle olunca, yatırım başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı canlı bilgisini merak eden vatandaşlar da 'Dolar bugün ne kadar, kaç TL?' sorusu ile araştırmalarını yönlendiriyor. Bilindiği üzere, haftanın son işlem gününde dolar 5.75 - 5.83 lira arasında işlem görmüştü. Peki, bugün euro ve ne kadar, kaç TL? A Para sayfasından gelen bilgiler ile 20 Ekim 2019 Pazar günü için canlı döviz kurları bilgisini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 20.10.2019 11:51
Dolar kuru SON DAKİKA düşüşü sürüyor! 20 Ekim Euro ve Dolar ne kadar, kaç TL? Güncel ve canlı döviz kurları

Dolar/TL paritesi, Türkiye ile ABD arasındaki 13 maddelik anlaşmanın ardından son dakika düşüşünü sürdürüyor. Hafta içi 5.90 seviyelerinde olan dolar kuru, anlaşmanın sağlanması ve duyurulmasının akabinde ise haftanın son işlem gününde 5.80'lere kadar düştü. Bilindiği üzere, bu hafta dolar/TL yüzde 1,25, euro/TL yüzde 0,46 değer kaybetti. Türk Lirası, 20 Ekim 2019 Pazar günü dolar karşısında 5.78 ile 5.81'lik değerler arasında işlem görüyor. Piyasaların açılış günü Pazartesi öncesi, döviz kurlarındaki güncel ve canlı durum ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

DOLAR BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Peki, euro ve dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? A Para sayfasından gelen canlı veriler ile konuya yönelik bilgileri ve son durumu sizler için derledik.

BORSA YÜKSELİŞTE

Yaşanan gelişmeler Borsa İstanbul'a da olumlu yansıdı. Endeks güne yüzde 3,73'lük yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,62, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,96, dolar/TL yüzde 1,25, euro/TL yüzde 0,46 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en yüksek 98.730,64, en düşük 93.031,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,62 azalışla 98.415,34 puandan tamamladı.

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Dolar kuru SON DAKİKA düşüşü sürüyor! 20 Ekim Euro ve Dolar ne kadar, kaç TL? Güncel ve canlı döviz kurları
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