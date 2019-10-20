Taşınmazlardan 3 yılda 11.2 milyar lira gelecek

BUGÜN NELER OLDU

Devlet, gelecek 3 yılda aralarında lojman, sosyal tesis ve arsaların bulunduğu taşınmaz satışından yaklaşık 11.2 milyar lira gelir bekliyor. 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre, 2020'de 3.5 milar, 2021'de 3.7 milyar ve 2002'de ise 3.9 milyar liralık gelir hedefleniyor. Buna göre, gelecek yıl 1.2 milyar lojman, 982 milyon arsa, 763 milyon diğer taşınmaz satışı, 647.5 milyon arazi, 3 milyon lira sosyal tesis, 1.2 milyon diğer bina satışından olmak üzere toplam 3 milyar 596 milyon 826 bin lira gelir öngörülüyor. 2021'de ise 1.3 milyarlık lojman, 1 milyar 74 milyonluk arsa, 680 milyonluk arazii, 670 milyonluk diğer taşınmaz satışı hedefleniyor. 2022'de ise 1 milyar 452 milyon lira lojman, 1.1 milyar arsa, 714 milyon lira arazi, 607 milyon 500 bin lira diğer taşınmazlar, 3 milyon lira sosyal tesis ve 1 milyon 541 bin lira diğer bina satışları olmak üzere toplam 3 milyar 903 milyon 570 bin lira gelir hedefleniyor. Böylece gelecek 3 yılda taşınmaz satışından 11 milyar 246 milyonluk gelir elde edilmesi bekleniyor.