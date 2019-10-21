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hakkında flaş açıklama! EYT’de son durum ne oldu? EYT yasası çıkacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili mecliste alınacak kararlar neticesinde çıkacak yasaya ilişkin açıklamalar yoğun ilgiyle takip ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanı , kendisine yöneltilen konusu ile ilgili sorulara yanıt verdi. Bakanın açıklamasının ardından EYT’de son durum ne sorusu, konunun takipçisi yaklaşık 5 milyon vatandaşın merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 11:58
EYT hakkında flaş açıklama! EYT’de son durum ne oldu? EYT yasası çıkacak mı?

EYS yasası ile gelişmeleri yakından takip eden yaklaşık 5 milyon vatandaş bulunuyor. Sendikalar aracılığıyla hükumete seslerini duyuran vatandaşlar, konuyla ilgili yaşanan gelişmeler ve yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Bu açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda EYT'de son durum ne? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte vatandaşların EYT konusuyla ilgili merak ettikleri soruların cevabı…

NACİ AĞBAL'DAN EYT KONUSU İLE İLGİLİ BÜTÇE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi.

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EYT hakkında flaş açıklama! EYT’de son durum ne oldu? EYT yasası çıkacak mı?
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