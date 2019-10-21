Haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika gelişmesi; gram ve çeyrek altın fiyatları...

Haftanın ilk iş günü olan 21 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Toplumsal değerler ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim ülkemizde de kültürümüzde de altın çok önemli ve değerlidir. Dolar ve eurodan daha fazla yatırım alanında da bir numara olan çeyrek altın, evlerdeki yastık altı altınlarını simgeler. Pazartesi günü piyasaların nasıl açılacağı merak edilirken altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri de merak ediliyor.

21 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

Özellikle son günlerde altın fiyatlarındaki değişimler nedeniyle vatandaşın yeni gözdesi gram altın olmuş durumda. Bugün 277.42 TL'den alınan gram altın, 277.46 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatları kuşkusuz ülkemizde en çok satın alınan altın türleri arasında ilk sırada yer alır. Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 443,87 TL'den alınırken 453,93 TL'den satılıyor.