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Haftanın ilk günü ne kadar oldu? Son dakika gelişmesi; gram ve fiyatları...

Sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konulardan biri de kuşkusuz ! 21 Ekim güncel altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri, Kapalıçarşı'dan gelen piyasa notları haberimizde. Düğün mevsiminin sonuna geldiğimiz bu günlerde vatandaşlar, detaylı bir şekilde gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatlarını araştırıyor. Ülkemizde yalnızca ekonomik olarak değil sosyal olarak da büyük bir önemi olan altın hakkındaki en detaylı bilgiler ve anlık değişimler haberimizde.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 08:07 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 08:08
Haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika gelişmesi; gram ve çeyrek altın fiyatları...

Haftanın ilk iş günü olan 21 Ekim Pazartesi güncel ne kadar oldu? Toplumsal değerler ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim ülkemizde de kültürümüzde de altın çok önemli ve değerlidir. Dolar ve eurodan daha fazla yatırım alanında da bir numara olan , evlerdeki yastık altı altınlarını simgeler. Pazartesi günü piyasaların nasıl açılacağı merak edilirken altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri de merak ediliyor.

21 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

Özellikle son günlerde altın fiyatlarındaki değişimler nedeniyle vatandaşın yeni gözdesi olmuş durumda. Bugün 277.42 TL'den alınan gram altın, 277.46 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatları kuşkusuz ülkemizde en çok satın alınan altın türleri arasında ilk sırada yer alır. Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 443,87 TL'den alınırken 453,93 TL'den satılıyor.

piyasalar
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Haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika gelişmesi; gram ve çeyrek altın fiyatları...
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