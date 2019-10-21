Hasarlı araç PTT’den öğrenilebilecek

BUGÜN NELER OLDU

PTT AŞ, ikinci el araçların kilometre bilgilerinin ardından hasar kaydına ilişkin verileri de müşterilerle paylaşmaya başladı. Araç Hasar Sorgulama, Araç Hasar Detay Sorgulama ve Araç Değişen Parça Sorgulama şeklinde verilen hizmete, PTT Bank internet bankacılığı üzerinden erişilebiliyor. PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça karşılaşılan kilometre sıfırlanması konusundaki mağduriyetler de giderilmiş oldu. Vatandaş, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce PTT ile paylaşılan verileri, sorgulama yapmak istedikleri araçların plaka veya şasi numarasını sisteme girerek 6 lira bedelle inceleyebiliyor. Uygulamayı bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 531 bin kişi kullandı. İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine, "www.epttavm. com" ve "HGS-Online Bakiye Yükle" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor.