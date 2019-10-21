Lila Grup’tan 900 milyon liralık fabrika yatırımı

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SOFIA, Maylo, Berrak ve Nua markalarını bünyesinde barındıran yüzde 100 yerli temizlik kağıdı şirketi Lila Grup, 3 yıl içinde 900 milyon liralık yatırımla Avrupa'nın en büyük temizlik kağıdı üreticisi olmaya hazırlanıyor. Gelecek yılın ilk çeyreğinde 450 milyon liralık 50 bin metrekare büyüklüğünde ek tesisi hayata geçireceklerini dile getiren Lila Grup CEO'su Alp Öğücü, şimdiden altyapı çalışmalarına başladıkları 4. tesisi de 2023'e gelmeden 450 milyon liralık yatırımla hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi. Çorlu'daki mevcut üretim tesislerinin olduğu arazide yapılacak üretim tesisleriyle birlikte ulaşacakları 200 bin metrekarelik üretim tesisiyle Avrupa'nın en büyük temizlik kağıdı üreticisi olmayı hedeflediklerini dile getiren Öğücü, tesisin ciroyu kur etkisi olmadan yüzde 50 artıracağını kaydetti. Öğücü şu anda 600 olan istihdam rakamının yeni tesislerle birlikte yüzde 30 artacağını dile getirdi.