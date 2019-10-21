Merakla bekleniyordu... O ücretler belli oldu!

AA muhabirinin 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında yüzde 8,6 artışla 3 bin 660 liraya yükselecek.
Mesleki ve teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 8,7 artacak ve 4 bin 110 lira olacak. 2020 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri ile 2019'a göre artış oranları şöyle:
|
Okul türleri ve kademesi
|
2019 (TL-Ücret)
|
2020 (TL-Ücret)
|
Artış Oranı (Yüzde)
|
İlköğretim Kurumları
(İlkokul, ortaokul, yatılı orta okullar, imam hatip okulları ile özel eğitim okulları)
|3.370
|
3.660
|
8,6
|
Ortaöğretim Okulları
(Genel ve mesleki teknik liseler ile imam hatip liseleri)
|3.370
|3.660
|8,6
|Mesleki ve Teknik eğitim okul ve kurumları
(3308 sayılı Kanun kapsamında olan okullar)
|3.780
|4.110
|
8,7