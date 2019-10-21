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Merakla bekleniyordu... O ücretler belli oldu!

bağlı eğitim kurumlarının ücretlerinde yeni yılda ortalama yüzde 8,6 artış olacak. Yapılan artış ile birlikte fiyatlar 3 bin 660 liraya yükseleceği belirtildi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 21.10.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 11:41
Merakla bekleniyordu... O ücretler belli oldu!

AA muhabirinin 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında yüzde 8,6 artışla 3 bin 660 liraya yükselecek.

Mesleki ve teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 8,7 artacak ve 4 bin 110 lira olacak. 2020 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri ile 2019'a göre artış oranları şöyle:

Okul türleri ve kademesi

2019 (TL-Ücret)

2020 (TL-Ücret)

Artış Oranı (Yüzde)

İlköğretim Kurumları

(İlkokul, ortaokul, yatılı orta okullar, imam hatip okulları ile özel eğitim okulları)

 3.370

3.660

8,6

Ortaöğretim Okulları

(Genel ve mesleki teknik liseler ile imam hatip liseleri)

 3.370 3.660 8,6
Mesleki ve Teknik eğitim okul ve kurumları

(3308 sayılı Kanun kapsamında olan okullar)		 3.780 4.110

8,7

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Merakla bekleniyordu... O ücretler belli oldu!
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