ABD’den ilk siparişler gelmeye başladı

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un 5 günlük Türkiye ziyareti sonrasında iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacminin oluşturulması için yapılan anlaşmanın ilk meyvesi Barış Pınarı Harekâtı devam ederken alındı. Mehmetçik bir yandan Suriye'de teröristlere göz açtırmazken, Trump'ın 'yaptırım' açıklamalarına rağmen ABD'de ihracat operasyonu durmadı. Edinilen bilgilere göre, tekstil, mücevherat ve mobilyada 700 milyon dolarlık ilk sipariş alındı. İhracatçılar bu üç sektördeki Türk ürünlerinin fiyatta çok rekabetçi, kalitede ise rakiplerini geçmesi nedeniyle sipariş aldığını söyledi. ABD'li şirketlerin yapacağı alımların 'çok büyük' ölçekli olması nedeniyle önümüzdeki günlerde siparişi alan şirketlerin başka firmalardan destek alacağını anlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD ile yüzde 50-50 paylaşılacak 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.







700 MİLYON DOLAR

Gülle, "İhracatçılarımız özellikle tekstil sektöründe önemli siparişler aldı. Mücevherat ve mobilyada da sipariş geldi. Bu 100 milyar dolarlık hedefin ilk alım kararları... 700 milyon dolarlık siparişin kısa süre içinde 1 milyar dolara yükselme ihtimali var. Bu siparişler, Barış Pınarı Harekâtı döneminde geliyorsa, daha sonra bu rakamların daha da artacağını söyleyebiliriz" dedi.



YENİ YATIRIM YAPILACAK

Siparişin yetişmesi için işbirliğinin şart olduğunu söyleyen İsmail Gülle, "ABD şirketleri sipariş verdiklerinde miktar çok büyük oluyor. Bir tekstilci arkadaşımız, kalite ve fiyatta onlara çok avantajlı gelen ürünler için anlaştıklarını ancak sipariş miktarına inanamadığını söyledi. Bu durum, yeni yatırımların da önünü açacak. Firmalar işbirliği yapacak" dedi.



ABD'YE ZİYARET VAR

TİM Başkanı İsmail Gülle, kurum olarak ABD'ye ziyaret planlandıklarını ve ürünleri tanıtmak istediklerini söyledi. Gülle, devamında ise oradaki alım heyetlerinin Türkiye'ye davet edilerek, sanayici ve alıcıları buluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

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