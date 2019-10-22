Ant Yapı 150 milyonluk yatırımında sona geldi

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ANT Yapı'nın, Çamlıca eteklerinde 150 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirdiği İyi Yaşam Evleri Antwell, önümüzdeki aydan itibaren taşınmaya hazır hale getirilecek. 2017'de yapımına başlanan, 158 daire ve 13 ticari birimden oluşap projede sağlıktan sosyal alanlara tüm hizmetler aynı çatı altında toplanıyor. 20 bin metrekare alan üzerinde konumlanan proje ile konut sahiplerinin daha kolay ve rahat bir yaşam hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, "Antwell'i zengin sosyal donatılar ve sosyal imkânların yanı sıra Acıbadem Sağlık Grubu'nun hizmetleriyle, sakinlerinin sağlık ihtiyaçlarına da yanıt verebilecek şekilde tasarladık. 1+1 ve 2+1 olmak üzere üç farklı daire seçeneği yer alıyor" diye konuştu.