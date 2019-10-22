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Araç alımları Elbirliği ile yüzde 4.81 artış gösterdi

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Araç alımları Elbirliği ile yüzde 4.81 artış gösterdi
Emin Grup, eylülde Elbirliği Sistemi ile araç alımlarının ağustosa göre yüzde 4.81 arttığını duyurdu. Otomotiv sektörünün durağanlığı Elbirliği Sistemi'yle kırdığını belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, faizsiz Elbirliği Sistemi'nin otomotiv sektörüne bir yol açtığını ve sektörün büyümesine büyük katkı sunduğunu aktardı. Üstün, konut sektöründe de başarıyla uygulanan Elbirliği Sistemi'nin otomotivde 1991'den bu yana yılda ortalama 12 bin, toplam 92 binin üzerinde kişiyi araç sahibi yaptığını bildirdi.
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Araç alımları Elbirliği ile yüzde 4.81 artış gösterdi
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