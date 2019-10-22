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"'ın altyapısı 2020'de tamamlanacak"

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Projesi kapsamında inşaatın takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek "'daki altyapının da 2020'nin ilk yarısında tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 22.10.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 16:48
Bulgaristan'ın TürkAkım altyapısı 2020'de tamamlanacak

Novak, Soçi'de yaptığı basın açıklamasında, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TürkAkım'ın inşa sürecinde bir sorun öngörmediklerini aktaran Novak, "Türkiye'de deniz ve karadaki inşaatlar takvim doğrultusunda ilerliyor. Bulgaristan'la ilgili ufak değişiklikler olabilir. Buradaki altyapının da 2020'nin ilk yarısında tamamlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

TürkAkım'ın Avrupa pazarı için planlanan 15,75 milyar metreküplük kapasitesinin 3,5 milyar metreküplük kısmının Bulgaristan tarafından ithal edilmesi öngörülüyor.

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