Dipten dönüş

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomide dengelenme sürecinde uygulanan politikalarla makro verilerde başlayan düzelme reel sektöre de yansımaya başladı. Kamu bankalarının öncülüğünde, reel sektöre destek olmak için hayata geçirilen krediler, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden sonra başlayan konut ve otomotiv sektörüne yönelik düşük faizli krediler, tüketimdeki daralmanın hız kesmesi için alınan kredi kartına taksit sayısının artırılması gibi önlemler rakamlara yansıdı. Konut ve otomotivde başlayan canlanma zincirleme etkiyle beyaz eşyada da sıçradı.Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) dün açıkladığı verilere göre, beyaz eşya iç satışları eylülde dört ana ürün bazında yüzde 1, altı ana ürün bazında ise yüzde 7 arttı. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Önümüzdeki dönemde de toparlanmanın süreceğini düşünüyoruz" diye konuştu. Konut satışlarında gözlenen iyileşmenin beyaz eşya sektörüne destek vermesini beklediklerini belirten TÜRKBESD Başkanı Dinçer; en önemli taleplerinin beyaz eşyadaki ÖTV'nin kalıcı olarak kaldırılması olduğunu söyledi.Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, hazirana kadar süren KDV indirimiyle sektörün rahat bir nefes aldığını ihracatın da arttığını söyledi. Ekim ayının ilk 20 günü de dahil son 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta dolar bazında yüzde 10'luk bir artış olduğunu dile getiren Güleç, ABD'ye ihracatın yüzde 30 arttığını vurguladı. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz ise "Son çeyrekte özellikle konut satışlarındaki hareketlenme, turizmin atağa geçmesi, yaklaşan yılbaşı gibi aktivitelerle iç pazarda da düğün alışverişlerindeki canlanmanın devam etmesini bekliyoruz. İç piyasada satışlarımız artacaktır" dedi.Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Otomotiv sektöründe eylül ayında yaşanan yüzde 100'lük artışı, şu ana kadar olan verileri teyit eder hale geldi. Geçen yıl eylül ayında Türkiye'de 23 bin adet otomobil satışı olmuştu. Bu yılın eylül ayında ise rakam yüzde 100'lük artışla 42 bin 800 adede ulaştı. Ekim ayı rakamları ise 45 bin bandında kapanır. Yani yüzde 100'ün üzerinde bir artış olur. Son 10 yıllık eylül ayı ortalaması 65 bin civarındaydı" dedi.Geçtığımız günlerde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan konut satış rakamları da sektörde dipten dönüşün sinyali olarak algılandı. Buna göre, Türkiye genelinde eylül ayında 146 bin 903 konut satışı gerçekleştirildi. Eylülde satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 artış gösterdi. Kamu bankalarının düşük faizli kredileriyle ipotekli konut satışı yüzde 410 arttı