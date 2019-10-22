EYT’de son durum ne oldu? 2020 yılında EYT yasası çıkacak mı? İşte bilgiler

EYS yasası ile gelişmeleri yakından takip eden yaklaşık 5 milyon vatandaş bulunuyor. Sendikalar aracılığıyla hükumete seslerini duyuran vatandaşlar, konuyla ilgili yaşanan gelişmeler ve yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Bu açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda EYT'de son durum ne? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte vatandaşların EYT konusuyla ilgili merak ettikleri soruların cevabı…

2020 BÜTÇESİNDE EYT İÇİN ÖDENEK YOK

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi.

BAKAN ALBAYRAK: "EYT GÜNDEMİMİZDE YOK."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi.

Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.