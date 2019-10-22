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kampanyasından 15 bin kişi yararlandı

Giriş Tarihi: 22.10.2019
TOKİ kampanyasından 15 bin kişi yararlandı
TOKİ'nin, borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcıları için düzenlediği yüzde 22 indirim kampanyasından 14 bin 979 kişi yararlandı. Kampanyada borçların yüzde 61'i banka kredisi kullanılmadan kişisel tasarruflar ile kapatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcıları için hayata geçirilen yüzde 22 indirim kampanyasından 14 bin 979 kişi yararlandı. TOKİ tarafından 23 Eylül-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Borcunu ödemek ve tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik kampanyaya katılım, bir önceki döneme göre yaklaşık iki kat artış gösterdi. Önceki dönem 8 bin 735 konut ve iş yeri alıcısının yararlandığı kampanyadan bu dönem 14 bin 979 kişi faydalandı.
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TOKİ kampanyasından 15 bin kişi yararlandı
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