Yatırımcılar Türkiye’ye güveniyor

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TÜRKIYE Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, yabancı yatırımcıların 2020'de toparlanmanın devam etmesini beklediğini belirterek, "Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyuyorlar" dedi. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sırasında bankacılık sektörünü temsilen bir resepsiyon veren Aydın, uluslararası para ve sermaye yatırımlarına yön veren, dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının temsilcileri ve muhabirlik ilişkisi içinde oldukları bankacılarla bir araya geldiklerini bildirdi.Aydın, "Meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, ülkemizin Barış Pınarı Harekâtı'nı neden yürüttüğünü anlattık. Ekonomik performans, bankacılık sektöründeki gelişmeler, uluslararası düzenlemelere uyum gibi konularda fikir alışverişinde bulunduk" değerlendirmesini yaptı. Aydın, yatırımcıların, ekonomideki olumlu gelişmelerin farkında olduğunu, beklentilerinin olumlu yönde seyrettiğini ve ilgilerinin daha yüksek olduğunu vurguladı. Aydın, yatırımcıların, bir yıl önce gelişmekte olan ülkeler grubu arasında performansını düşük olarak algıladıkları Türkiye'nin son bir yıldaki performansını olumlu bulduğunu ve makro göstergelerindeki ciddi iyileşmenin farkında olduklarını belirtti. Aydın, gelişmiş ülkelerde faiz oranlarının uzun süre çok düşük düzeyde kalmasının beklendiğini aktardı.