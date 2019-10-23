10 kişiden 8’i emeklilik için tasarruf ediyor

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Danışmanlık şirketi Mercer'in yaptığı bir araştırma Türkiye'nin emeklilik ve Bireysel Emeklilik Sistemi'ne bakışını ortaya çıkardı. Sanılanın aksine Türkiye'de vatandaşların büyük bir bölümü emekliliğini düşünüyor ve uzun vadeli bir bakış açısına sahip. Türkiye'de yüzde 85'lik bir kesim emeklilik için tasarruf yapmak istiyor.Mercer Türkiye Genel Müdürü Dinçer Güleyin, "Yüzde 85 daha uzun süre refah içinde yaşayabilmek adına bazı şeylerden vazgeçme veya fazla tasarruf yapma konusunda istekli" dedi. Araştırmadan çıkan bir diğer sonuç ise ortalama emeklilik süresi beklentisinin 20 yıl olması. Yani Türkiye'de vatandaş, emekli olduktan sonra 20 yıl yaşayacağını düşünüyor. 85 ve üzerinde yaşayacağına inananların oranı yüzde 25. En yüksek oran ise yüzde 48 ile 70-84 yaş aralığında. Emekli olduktan sonra önceki dönemdeki gelirinin yüzde 51-60'ı kadar gelir beklentisi olanların oranı yüzde 18 düzeyinde. Yüzde 61-70 oranında geliri olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 17.Emeklilikte çalışmayı düşünenlerin oranı ise oldukça düşük. 'Emekli olunca çalışmam' diyenlerin oranı yüzde 65 düzeyinde. Yani 10 kişiden altısı emekliliğinde sakin bir hayatı tercih ediyor. İş hayatının stresine devam etmek isteyenlerin oranı ise yüzde 25. Emekli olduktan sonra insanların temel güvendikleri mali kaynak hâlâ devlet tarafından gelecek olan emekli maaşı. Yüzde 30'luk bir kesim devletin emekli maaşı ile hayatını devam ettireceğin söylüyor. Aile tasarrufları ve yatırımlarına güvenenlerin oranı ise yüzde 28. Bireysel Emeklilik Sistemi ise yüzde 23 ile üçüncü sırada yer alıyor. İşveren ve işçi arasındaki istatistikler de oldukça ilginç. İşverenlerin yüzde 81'i çalışanların finansal güvenliğini düşünüyor.Dinçer Güleyin kurumların değişen iş gücünün sağlık ve kariyer ihtiyaçları konusunda danışmanlıklarında yeni teknolojiler kullandıklarını anlattı. Firmaların artık istihdam için yapay zekâ da kullandıklarını belirten Güleyin, işe alımdan firma içindeki rotasyonlara kadar artık algoritmaların devrede olduğunu da vurguladı.