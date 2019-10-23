Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL oldu? Gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları burada 23 Ekim

haberi: bugün ne kadar kaç TL oldu? Gram, tam yarım ve fiyatları burada 23 Ekim

ile ilgili gelişmeleri ve değişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Düğün sezonlarının kapanması ile artık yatırım aracı olduğu döneme girilen altın, dünya piyasasında şuanda dolardan daha büyük bir güvenilirliğe sahip durumda bulunuyor. Bilindiği üzere döviz kurlarında yaşanan değişimlerden doğrudan etkilenen altın, son dönemde dengesiz grafikler çizmeye devam ediyor. Ekonomistler tarafından en güvenilir yatırım aracı görülen altın bugün ne kadar? Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Ekim gram tam yarım ve fiyatları burada!

Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 09:12
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL oldu? Gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları burada 23 Ekim

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde dünya piyasasında dolar ve euro'dan daha çok tercih edilen ve daha güvenilir bir yatırım aracı olan altın, döviz kurlarında yaşanan değişimlerden etkilenmeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte hem birikim hem yatırım aracı olan altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detayları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN 23 EKİM

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve anlık değişimleri haberimizin içerisinden takip edebilir, anbean canlı fiyatları görüntüleyebilirsiniz…

GRAM ALTIN

Özellikle son günlerde altın fiyatlarındaki değişimler nedeniyle vatandaşın yeni gözdesi gram altın olmuş durumda. Bugün gram altın 278,064 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatları kuşkusuz ülkemizde en çok satın alınan altın türleri arasında ilk sırada yer alır. Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 456.16 TL'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ:889,32

SATIŞ: 912,32

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.784,22

SATIŞ: 1.819,77

APARA İLE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL oldu? Gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları burada 23 Ekim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN