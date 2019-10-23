Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL oldu? Gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları burada 23 Ekim

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde dünya piyasasında dolar ve euro'dan daha çok tercih edilen ve daha güvenilir bir yatırım aracı olan altın, döviz kurlarında yaşanan değişimlerden etkilenmeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte hem birikim hem yatırım aracı olan altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detayları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN 23 EKİM

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve anlık değişimleri haberimizin içerisinden takip edebilir, anbean canlı fiyatları görüntüleyebilirsiniz…

GRAM ALTIN

Özellikle son günlerde altın fiyatlarındaki değişimler nedeniyle vatandaşın yeni gözdesi gram altın olmuş durumda. Bugün gram altın 278,064 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatları kuşkusuz ülkemizde en çok satın alınan altın türleri arasında ilk sırada yer alır. Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 456.16 TL'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ:889,32

SATIŞ: 912,32

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.784,22

SATIŞ: 1.819,77

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