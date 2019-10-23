Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri! Gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

'Altın fiyatları bugün ne kadar' sorusu dün Donald Trump'ın yaptığı son dakika açıklamalarının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyordu. Son dönemde olumlu şekilde devam eden Türkiye-ABD ilişkileri para birimlerine de yansıyor. Dün akşam itibariyle dolarda sert düşüşler yaşanırken, altın fiyatlarının da bu bağlantıda olmasından dolayı bu sarı metala yatırım yapan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Biz de Sabah.com.tr olarak 'Altın fiyatları bugün ne kadar' ve 'Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları' aratmalarının detaylarını sizler için hazırladık. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Altın fiyatlarında yaşanan anlık değişmeler ve son dakika gelişmelerine bu başlık altından ulaşabilir, ayrıntıları gözlemleyebilirsiniz…
Gram altın
Alış: 276,39
Satış: 276,44
Çeyrek altın
Alış: 443,26
Satış: 453,31
Yarım altın
Alış: 883,75
Satış: 906,61
Tam altın
Alış: 1.773,05
Satış: 1.807,68
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