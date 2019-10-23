Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri! Gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

'Altın fiyatları bugün ne kadar' sorusu dün Donald Trump'ın yaptığı son dakika açıklamalarının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyordu. Son dönemde olumlu şekilde devam eden Türkiye-ABD ilişkileri para birimlerine de yansıyor. Dün akşam itibariyle dolarda sert düşüşler yaşanırken, altın fiyatlarının da bu bağlantıda olmasından dolayı bu sarı metala yatırım yapan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Biz de Sabah.com.tr olarak 'Altın fiyatları bugün ne kadar' ve 'Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları' aratmalarının detaylarını sizler için hazırladık. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında yaşanan anlık değişmeler ve son dakika gelişmelerine bu başlık altından ulaşabilir, ayrıntıları gözlemleyebilirsiniz…

Gram altın

Alış: 276,39

Satış: 276,44

Çeyrek altın

Alış: 443,26

Satış: 453,31

Yarım altın

Alış: 883,75

Satış: 906,61

Tam altın

Alış: 1.773,05

Satış: 1.807,68

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