Ambargo söylemlerine inat ‘Türkiye’ dediler

Son dönemde ortaya atılan ambargo tehditlerine rağmen Türkiye'ye ilgi devam ediyor. Özellikle finans alanında yeni teknolojiler ile ön plana çıkan Türkiye, fintech, insurtech ve regtech alanında birçok ülkeyi bir araya getiren organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Onlarca ülkeden katılımın olduğu insurtech zirvesinin ardından ödeme sistemi firmalarının devleri de geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir araya gelmeyi tercih etti. Avrupa Kart Ödemeleri Birliği, yerel ve bölgesel kart firmalarını ve düzenleyicileri kurumları bir araya getirdi. Uluslararası konferansa İstanbul ev sahipliği yaptı. Dünya çapında 45 ülkeden alanında uzman 110 katılımcıyı bir araya geldi. Türkiye'nin Ödeme Sistemi TROY da birliğin Avrupa dışından ilk üyesi oldu. Avrupa'da ambargo sesleri çıkarken Türkiye'nin bu alanda başarılı duruşu, 26 banka, beş elektronik para kuruluşu olmak üzere toplam 31 üyesi bulunan büyük bir ekosistem yaratmasından kaynaklanıyor.

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Türkiye'de şu anda yerel ödeme sistemini kullanan 9 milyonu aşmış bir kitle var. Cenk Temiz, etkinlikte yaptığı konuşmada "Öncü konumumuzla tüm dünyaya örnek oluyoruz. Böylesine önemli ve prestijli bir etkinliğin ülkemizde düzenlenmesi ve ECPA'nın Avrupa dışından ilk üye olarak Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'u üyeliğe davet etmesi, bu potansiyelin önemli yansımaları olarak değerlendirilmeli" diye konuştu.