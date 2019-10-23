Bizim Toptan, yılın ilk 9 ayında satış gelirlerini 3,4 milyar TL’ye çıkardı

Türkiye genelindeki 174 mağazasıyla Türkiye'nin önde gelen organize toptancısı olan Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM), 2019 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu Bilgilendirme Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Bizim Toptan'ın satış gelirleri 2019'un ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 3,4 milyar TL'ye yükseldi.

Şeker ürünleri hariç ana kategori büyümesi ise yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış gösterdi. Bizim Toptan'ın brüt kârı, ilk dokuz aylık dönemde 388 milyon TL'ye ulaştı. FAVÖK tutarı ise bir önceki yıl aynı döneme göre önemli bir yükseliş gerçekleştirerek yüzde 55,1 arttı (TFRS16 hariç kıyaslamadır). FAVÖK tutarı TFRS16 dahil olarak ise 197,5 milyon TL'ye ulaştı.

Şirketin net kârı 2019 yılının ilk dokuz ayında yine önemli oranda artış göstererek 21,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Bizim Toptan'ın olumlu sonuçlarında toplam müşteri sayısındaki güçlü artış etkili oldu. Şirketin toplam müşteri sayısı, 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artış göstererek 1,6 milyona yaklaştı.