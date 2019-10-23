Hazine’nin iki ihalesinde faiz düşüşü devam etti

BUGÜN NELER OLDU

Ekim ayı iç borçlanma programı kapsamında haftanın ilk gününde 3 ay vadeli kuponsuz bono ihracında yüzde 14, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ise yüzde 14.47 faizle borçlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün düzenlediği iki ihalede faiz düşüşü devam etti. Hazine'nin 12 ay vadeli kuponsuz bono ihalesinde faiz yüzde 14.18'e geriledi. Aynı bononun 17 Eylül'de gerçekleştirilen ilk ihracında faiz yüzde 15.18 olarak gerçekleşmişti. 2 milyar 248 milyon liralık teklifin geldiği ihalede net satış 1 milyar 353 milyon lira olurken, kamuya satış 450 milyon TL, piyasa yapıcılara satış ise 443 milyon TL oldu.Hazine'nin dün düzenliği ikinci ihale olan 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde de faiz düşüşü belirginleşti. Dünkü ihalede reel faiz yüzde 3.97 olarak gerçekleşti. Aynı tahvilin 8 Temmuz'daki ihalesinde faiz yüzde 4.17, 16 Eylül tarihindeki ihaledeki faiz ise yüzde 4 olmuştu. Hazine ihalede 325.4 milyon liralık satış yaparken, piyasa yapıcılara da 401 milyon liralık satış gerçekleştirildi.