Milli ekonomiye geçiş için 81 ilde... Yarın start veriliyor!

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN SATIRBAŞLARI:

Malumunuz, küresel açıdan belirsizlikle dolu, Suriye'deki risklerin tavan yaptığı, Türkiye ekonomisinin kur ve faiz üzerinden doğrudan hedef alındığı bir yıl yaşadık.

Ama hani derler ya, her kriz bir fırsattır.

Bana sorarsanız, sürecin sonu bu meşhur sözdeki gibi oluyor.

Zira, bu finansal saldırılar sayesinde ekonomideki eksikler tespit edildi. Geçmişte ardına kadar açık bırakılan kapılar kapatıldı. Ülkenin milli parasıyla oynamaya kalkanlara iyi bir ders verildi. TL'nin değerini ve faizini kendi belirleyen ülke idealine bir adım daha yaklaşıldı.

Bundan sonra ekonomiye yönelik operasyonlardan etkilenmeyecek güçlü bir finansal altyapı kurgulandı. Terzi usulü ekonominin her alanına sirayet edecek kararlar alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu

Bugüne kadar ihmal edilen ya da hep lafta kalan milli ekonomiye geçiş için ilk kez bu kadar gözle görünür tedbirler gündeme geldi.

Şimdi sıra finansal istikrar getiren bu değişimi Anadolu'ya anlatmaya, onların yaşadığı sıkıntıları dinleyip, çözüm üretmeye geldi.

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Evet...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ekonomi bürokrasisi önümüzdeki günlerde sahaya inmeye hazırlanıyor. Anadolu'yu karış karış dolaşarak sanayici, esnaf ve KOBİ'ler dinlenecek. Albayrak'a kamu bankalarının üst yönetimleri ve ekonomi bürokrasisi de eşlik edecek. 81 ilin tamamını kapsayacak bir program üzerinde çalışılıyor. Bildiğim kadarıyla yarın startı verilmesi planlanan programla kimin ne derdi varsa herkesle buluşulacak. Bankacılık sektörü tarafından alınan kararların, destek paketlerinin, makro ekonomik verilerdeki düzelmenin sahadaki yansımalarına bakılacak. Eksik-aksak yönler varsa düzeltilmesi için adımlar atılacak.

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