SON DAKİKA! Dolar kuru bugün ne kadar oldu? ABD yaptırımları kaldırdı, Dolar/TL’de erime devam ediyor

Dolar kurunda anlık son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından dolarda ciddi bir düşüş ivmesi yakalanmış ve 5.73 seviyeleri görülmüştü. Şu sıralar 5.75 civarından işlem gören yatırım aracının sabah saatlerinde yeni güne vereceği tepki vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, dolar kuru bugün ne kadar? Türkiye'den ve dünyadan pek çok yatırımcı şu noktada doları güvenilir bir liman olarak görmüyor. Bu sebepten dolayı döviz kurlarında yaşanan değişimler yatırımcılar tarafından henüz gözlemleme açısında. Peki, dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? DOLAR/TL GÜNE NASIL BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamanın ardından doler ve euro fiyatları ne kadar? sorusu vatandaşlarca yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Dolar ve euro ne kadar?

İşte canlı dolar ve euro fiyatları...