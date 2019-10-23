SON DAKİKA: Dolar kurunda hareketlilik sürüyor! Dolar fiyatları bugün ne kadar? Alış satış fiyatı 23 Ekim

Dolar ve Euro bugün ne kadar? Son dönemde dünya piyasalarında oldukça değişkenlik gösteren dolar kuru, yatırımcıların güvenini kaybetmeye devam ediyor. Özellikle ekonomistler şu anda döviz kurları yerine altına yatırım yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Dün akşam saatlerinde Suriye meselesi ile ilgili yaşanan olumlu gelişmelerin ardından gün içerisinde 5.85 civarında olan dolar, 5.80 ile günü kapatmıştı. Sabah saatlerinde de rakamları merak eden vatandaşlar 'Dolar kuru bugün ne kadar' sorusunu araştırıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri…

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 23 EKİM DOLAR EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI

Peki, euro ve dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? A Para sayfasından gelen canlı veriler ile konuya yönelik bilgileri ve son durumu sizler için derledik.