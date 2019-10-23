Vakıf Emeklilik’ten yeni fon

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Vakıf Emeklilik Finans ve İç Sistemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ender Şenol, projeyi davranışsal finans modellerinden ilham alarak geliştirdiklerini söyledi. Vakıf Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne olan ilgiyi artırmak ve BES fonlarını daha anlaşılır hale getirmek için "Tatlı Fonlar" Projesini hayata geçirdi. Projenin; birikim ve BES'e dair kavramlardaki bilinirliği arttırmasının yanı sıra Türkiye'de finansal okuryazarlık sürecine de katkı sağlaması bekleniyor. Katılım, Katkı ve Faizli seçenekleri altında içlerinde birçok finansal enstrümanı bulunduran 16 adet fonu müşterilerine sunan Vakıf Emeklilik, dövize endeksli fonlardan; hisse, altın ve kira sertifikası gibi birçok opsiyonu barındıran fonlara varıncaya dek geniş bir portföyü; tulumba, aşure, revani, şöbiyet, mozaik pasta gibi tatlı isimleriyle eşleştirdi.