Yeni iş kurana 50 bin TL destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da dün başlayan Techxtile Start-Up Challange ve Bursa Textile Show etkinliğinde girişimcilere kredi müjdesi verdi. Varank, KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilere 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlattıklarını söyledi.



FAİZİN 10 PUANI KARŞILANACAK

Varank, "İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak. Kredinin teminatını ise, Kredi Garanti Fonu (KGF) verecek" dedi.







LİMİTLER 3 YIL GEÇERLİ

KOSGEB'in yeni finansman desteği, KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişebilmesi ve kullanılan devlet imkânları ile daha fazla katma değer yaratması amacıyla kurgulandı. Yeni desteğe göre işletmeler, KOSGEB'in anlaşmalı olduğu 10 bankadan kredi kullanabilecek. Girişimciler, 12 aylık vadede sadece anapara ve 3.75 puanlık faiz ödemesi yapacak. Limitler 3 yıl süreyle geçerli olacak. İşletme üç yıl içerisinde üst limiti aşmadan desteği istediği zaman kullanabilecek.

Etkinlikte konuşan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Techxtile Start Up Challenge ile sektörün ulusal ve uluslararası rekabetini güçlendirecek inovatif projelerin, girişimcilik ekosistemine kazandırılması konusunda çok önemli bir adımın atıldığını söyledi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'da 11 yıl önce tekstil ve konfeksiyon sektörleri özelinde gerçekleştirilen 'Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi'nin Türkiye'ye örnek olmayı başardığını belirtti.



EN GÜÇLÜ OYUNCULARDANIZ

Hazır giyim ve konfeksiyonun, en çok ihracat yapan 3 sektörden biri olduğunu ifade eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise 2018 yılında 14.4 dolarlık kilogram başına değeriyle de en yüksek katma değerli sektörlerden birisi olduğunu vurguladı. Gülle, "Bugün tam 223 ülke ve bölgede 'Made in Turkey' etiketli ürünlerimiz raflarda yer alıyor. Dünyaca ünlü tasarımcılarımız, İstanbul'un dünyanın önemli moda merkezlerinden birisi olmasında çok önemli bir rol üstlenmekteler. Türk tekstilcileri artık dünyada en güçlü oyunculardan birisi haline geldi" dedi.

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