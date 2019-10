Zor yıldı ama kârdan taviz yok

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2019'da taşınma operasyonu ve Boeing Max 737 krizi dolayısıyla zorlu bir yıl yaşadıklarını belirtirken, tüm bunlara rağmen sene sonunu kârla kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Şirketin Yeşilköy'deki genel merkezinde bir grup gazeteciyle bir araya gelen Aycı, "Hiçbir mazeret olmaksızın, yıl sonunda kâr açıklamak için mücadelemizi yapıyoruz" dedi. Son çeyrekte daha sıkı tasarruf tedbirleri alacaklarını açıklayan Aycı, yılın tamamında faaliyet kârını 200 milyon dolar iyileştirmeyi planladıklarını belirtti.



OTOPARKA ÇEKMEK İÇİN ALMADIK

Tüm dünyada uçuşları askıya alınan Boeing 737 MAX tipi uçaklarla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Aycı, "Bizde 24 uçağın 12'si yerde, 12'si de Seattle'da... Uçakların yerde olması beni rahatsız ediyor. Bu uçakları 'otoparka çekelim' diye almadık. Uçaklar durdukça bakım maliyetleri de oluyor. 737 MAX'lar nedeniyle iç hatlarda yüzde 40, dış hatlarda yüzde 60 uçuş kestik, hedeflerimizi revize ettik. Daha önce yüzde 7 olarak açıkladığımız kapasite artışını 4'e çektik. Önceki hedefimiz 80 milyon yolcu taşımaktı. Bu sayı 76 milyona düştü. Satış geliri rakamımızı da 14.1 milyar dolardan 13.4 milyar dolara indirdik. 24 uçak yerde, 25 tanesi de gelecek. 50 uçak bir havayolu için fotoğrafı epey değiştirir. Biz önümüzdeki yılın bütçesini nasıl yapacağız? Avrupa'daki birçok havayolu firması da bu olaydan dolayı yıllık hedeflerini küçülttü. Temennimiz bu işi Boeing'in bir an önce çözmesi…" dedi.

THY üçüncü kez 'beş yıldızlı küresel havayolu' seçildi

GEREKİRSE C PLANINI UYGULARIZ

Boeing 737 MAX tipi uçakların yerine operasyonu sürdürmek için B planını devreye aldıklarını ve uçak kiralamasına gittiklerini anlatan Aycı, şöyle konuştu:

"Boeing ile müzakereleri sürdürüyoruz. İyi niyet var. Onların da başkanları değişti. Kendilerine ilettik. Bu iş çözülmezse gerekirse C planını devreye alırız. Sürecin nereye gideceğini Boeing'in tavrı belirleyecek. Müzakerelerin sonunda aklıselim galip gelecektir." Aycı, Boeing'le müzakerelerin olumlu sonuçlanması halinde bu uçakların tekrar kullanılıp kullanılmayacağına yönelik sorulara da şu yanıtı verdi: "Software yazılımları güncellenip, testleri tamamlanır ve uluslararası otoritelerden uçuş izni gelirse olur."



200 MİLYON $'LIK İYİLEŞME

2019'un zor bir yıl olduğunu, seçimlerin yaşandığını, İstanbul Havalimanı'na taşınmanın gerçekleştiğini, MAX 737 krizi olduğunu hatırlatan Aycı, tüm maliyetlere katlanıp sene sonu kâr açıklamak için tasarruf tedbirlerini devreye soktuklarını ve gelir artırıcı önlemler aldıklarını anlattı. "Faaliyet kârımızda yaklaşık 200 milyon dolarlık iyileşmeyi gerçekleştirmek için çalışıyoruz" diyen Aycı, İstanbul Ortaköy'de bulunan lüks oteli satmayı düşündüklerini, yabancı taliplilerin olduğunu söyledi.



YENİ PİST AÇILINCA TAKSİ SÜRESİ 15 DAKİKAYA İNER

İstanbul Havalimanı'nda yeni pistin haziran-temmuz aylarında açılacağını, bunun daha da erken olabileceğini anlatan Aycı, "Yüksek sezonda hazır olursa operasyonel anlamda bize katkısı daha fazla olur. Özellikle iç hatlarda büyük bir rahatlama olacak" dedi. Zaman zaman eleştirilen taksi süreleri konusunda da açıklamalarda bulunan Aycı, şöyle konuştu: "Havalimanında ilk operasyona başladığımızda taksi süreleri 28-29 dakikaydı. Şu anda bu süre inişte 12, kalkışta 21 dakikaya indi. Yeni pist açıldıktan sonra kalkışta bu süre 15-16 dakikaya iner."



EDEBİMİZDEN SUSUYORUZ

THY'nin MAX 737'ler nedeniyle bazı hatlarda uçuş kesmesini eleştirenlere de cevap veren Aycı, "Bizim 24 uçağımız yerde… MAX krizi yaşamayan şirketler neden iç hat uçuşlarını kesti, onu açıklasınlar. İç hatlarda yaşanan sıkışmanın sebebi sadece THY değil, başka sorumluları da var. Bugüne kadar suskunluğumuz edebimizden geliyor. Umarım regülatörler bu konuda tedbir alır" dedi. Aycı, uçak biletleri için belirlenen 452 TL'lik tavan fiyatın şu an için normal olduğunu ancak gelecek yıl bunun yetmeyeceğini anlattı.







TAKE OFF PERFORMANSI YÜZDE 94'LERDE

İstanbul Havalimanı'na taşınmanın sorunsuz gerçekleştirildiğini hatırlatan Aycı, "Nisanda ilk operasyon başladığında zamanında kalkış yüzde 60'lardaydı. İki ayda bunu yüzde 85'e çıkardık. Şu anda ontime (take off) performansı yüzde 94'lerde… Taşınmadan 8 hafta sonra bayram operasyonu yaptık. 2 milyonun üzerinde yolcuyu sorunsuz taşıdık. Bu rakamlar THY'nin işini ne kadar iyi yaptığının göstergesidir. Londra Heathrow'da 5'inci terminal açılırken birçok sıkıntı yaşanmıştı. Dolayısıyla THY operasyonel anlamda zor bir yılı iyi yönetti. Önümüzdeki kış operasyonu da çok önemli olacak" dedi. Aycı, kargoda da 88 ülkeye uçtuklarını ve dünyada en çok uluslararası noktaya uçan havayolu olduklarını söyledi.



LOJİSTİK MALİYETİ 20 MİLYON TL

THY'nin İstanbul Havalimanı'na taşınmasının lojistik maliyetinin 20 milyon TL olduğunu söyleyen Aycı, artan birim maliyetler ve alanın büyümesinin de bir yük getirdiğini anlattı.



10 BİN KİŞİYİ İŞE ALDILAR

THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, 2019'da 10 bin kişilik yeni işe alım rakamını geçtiklerini ifade ederken, bunun 6.500'ünün THY, kalanının iştirakler tarafında gerçekleştiğini söyledi. THY olarak 30 bin çalışan sayısına yaklaştıklarını, iştirakler katıldığında bu rakamın 66 bini bulduğunu kaydeden Çay, 2020 yılında da, bu yıl kadar yüksek olmasa da istihdama devam edeceklerini söyledi.