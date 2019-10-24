1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan köprünün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'ncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığı 2023 metre olacak. Bu açıklık köprüye, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü unvanını kazandıracak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine Ağustos ayında her biri 800 ton ağırlığındaki bloklar yerleştirilmeye başlandı. Gelibolu ve Lapseki yakasında denize batırılan kesonlar üzerine konulan ilk blokların ardından beliren köprü ayakları, Eylül ayında konulan üçüncü bloklarla birlikte iyice yükseldi. Bu ay ise, köprünün Gelibolu Sütlüce'de deniz içerisindeki keson üzerine 5'inci, Lapseki'nin Şekerkaya mevkisindeki keson üzerinde ise dördüncü bloklar yerleştirildi. Köprünün Lapseki'nin Şekerkaya mevkiinde karada da çalışmalar sürüyor.