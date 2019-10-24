Ekonomiye 5 yılda 500 milyon TL kazandıracak

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Vodafone, müşterilerini dijital dünyanın fırsatlarıyla buluşturacak yeni bir e-ticaret platformu geliştirdi. Vodafone'un piyasada bulunamayacak özel fırsatları bir araya getirdiği Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nda oyun, alışveriş, servis, seyahat, eğlence, hediye, beyaz eşya, yeme-içme, sağlık-spor, eğitim olmak üzere sekiz farklı kategori bulunuyor. 69 markanın avantajlı teklifleri bu platformda sunulacak. Trendyol, Colin's, Yemeksepeti, Atlasglobal gibi şirketlerin içinde bulunacağı platformun, yıl sonuna kadar toplam 100 firmalık ekosisteme ulaşması ve beş yılda yaklaşık 500 milyon TL'lik ekonomik değer yaratması hedefleniyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "İş ortaklarının Google'ı oluyoruz. Bu platformla startup'ların büyümesine destek olmayı da hedefliyoruz. Start-up'lara ürünlerini pazarlayabilmeleri erişimi yüksek ve etkili bir kanal sunuyoruz" dedi.