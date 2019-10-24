Evcil hayvanlara hava kargo çözümleri

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Türkiye yeni havalimanı ile uluslararası arenadaki taşımacılık gücünü katladı. Bu trafiğe kimi zaman küçük dostlarımız evcil hayvanlar da ekleniyor. Bu konuda özel uzmanlığa sahip Türk şirketlerinden VOLCARGO müşterilerine özel çözümler sunuyor. Türkiye'deki bireysel müşterilere, yerel ve uluslararası hava kargo taşımacılığı yapan acentelere ve havayollarına kargo çözümleri sunan şirket Türkiye'nin spesifik taşımacılığına da katkı sağlamayı hedefliyor. Konuyla ilgili şirket yetkilileri "Geçmiş yıllara nazaran, yurtdışına evcil hayvanı ile yolculuk eden hayvan sahibi sayısında ciddi bir artış söz konusu. Bu durumda önemli olan hayvanlarımızı güvenli olacak şekilde donatmaktan geçiyor" dedi.