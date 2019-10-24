Fonlar Türkiye’de parlak fikir avında

BUGÜN NELER OLDU

İnternet ve girişimcilik sektörlerinin önemli temsilcileri ve uluslararası yatırımcılar Webrazzi 2019'da buluştu. İstanbul'da yapılan etkinlikte özellikle dijital dünyadaki dönüşüm, ihtiyaçlar, yenilikler çerçevesinde yatırım fırsatları masaya yatırıldı. Bu yıl beşincisi düzenlenen etkinlikte Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, şu an yaşanan teknolojik ve dijital dönüşümün sanayi devriminden farkı olmadığını söyledi. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ise "Biz Turkcell olarak akılla kalbi birleştiriyoruz" dedi. Yiş, fedakârlığın markalar için de çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Fedakârlık insana özgü gibi görünse de, markalar için de fedakârlıktan bahsedebiliriz. Bunun bizim için anlamı 'insan için teknoloji' demek. Teknolojiyi insan faydası için geliştirmek bizim için çok kritik." Koç Topluluğu şirketi Inventram'ın Genel Müdürü Cem Soysal ise yatırım yaptıkları şirketlere finansal, hukuki ve kanal müşteri yaratmada destek olduklarını söyledi. Philip Morris Sabancı'nın Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, şu ana kadar dünya çapında 10 firmaya yatırım yaptıklarını, yerli startup'ları da destekleyeceklerini söyledi.