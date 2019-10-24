Geri dönüştürülmüş plastiklerden yapılan ilk numune şişesi tanıtıldı

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz plajlarından toplanan plastikler ile yüzde 25'i geri dönüştürülmüş plastikten oluşan yaklaşık 300 numune şişe üretildi. Bunun şimdilik küçük bir adım olduğu ancak söz konusu teknolojinin büyük bir potansiyele sahip olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Yeni gelişmiş geri dönüşüm teknolojileri, inovatif prosesler kullanarak plastiği bileşenlerine ayırarak, düşük kalite kullanılmış plastikteki yabancı maddelerden arındırıyor ve böylece, bu bileşenlerden en az yenisi kadar iyi malzeme elde ediliyor. Bu sayede, düşük kalite plastiklerin tekrar kullanılması mümkün olabilecek." ifadelerine yer verildi.