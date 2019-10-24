Girişimciye patron olma fırsatı çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Adıyaman'dan İstanbul'a uzanan başarı hikayesi, herkesi imrendirdi. Osman Yaşar, 1987 yılında İstanbul'a göç etti. Daha önce hiç bilmediği bu şehirde, 100 liraya aldığı el arabası ile çiğköfte satmaya karar verdi. El emeği çiğköftesini, İstanbullular çok sevdi. Bu sayede ilk dükkanını açan Yaşar, hızla yükseldi. Yıllar sonra Türkiye'nin en büyük perakende markalarından biri olup adından söz ettirdi. OSES Grup Yönetim Kurulu Başkanı olan Osman Yaşar, o kadar büyüdü ki talebe yetişemedi. Yetersiz kalınca ilk çiğköfte makinesini icat etti. Ardından İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Konya ile Almanya Stuttgart'ta OSES markasına ait fabrika devreye girdi. Türkiye'de 850 şubeye ulaşan OSES'in kurucusu Yaşar, "Genç girişimci kardeşlerimizin bu sistemden çok fayda göreceğine inanıyorum. Sevginiz ne kadar büyükse işiniz de o kadar büyür. Oses markası olarak 1993 yılından bu yana sektörde hizmet veren seçkin bir markayız. Bugün itibari ile 850 iş ortağımız olan bayimiz var. Amacımız sağlıklı bir şekilde yeni iş ortaklarımızı aramıza alıp birlikte büyümek. Girişimciler OSES'in şubesi olup Patron sensin projemizden yararlanmak isteyen ve sektöre ilgi duyan bay, bayan ve genç yatırımcıları OSES bayisi olmaya davet ediyoruz. Bazen duyuyoruz Çiğ Köfte yapmak zor bir iş değil neden bayi olalım biz kendimiz yapıp kendimiz satalım diyenler var. Ama müşteriler tanınan bilinen ve hijyenik şarlarda üretilen markayı daha çok tercih ediyorlar" dedi.