İmar denetçisi 2.100’e çıkarılacak

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu an 1.100 olan imar denetçisi sayısını 2.100'e çıkartacaklarını belirterek, "Haftasonu Antalya'da yeni imar denetçilerimize eğitim verilecek. Önümüzdeki haftadan itibaren 100'ü İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de denetim son sürat devam edecek. Şehirlerimizde, yaylalarımızda kaçak yapı nerede varsa denetçilerimiz tespit edecek, biz de kararlılıkla yıkımlarını yapacağız" dedi. Bingöl'de çeşitli temaslarda bulunan Kurum, şöyle konuştu: "Ülkemizin neresinde olursa olsun kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz, buna müsaade eden belediye başkanımız dâhil kim varsa cezai işlem uygulayacağımızı belirtmek isterim. Bu şehirleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Buna ilişkin kanun düzenlemelerini de yapacağız."Bakanlık, imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespit etmişti. 8 bini sahil kesiminde yer alan kaçak yapıların 850'si yıkılmıştı.