Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB Merkez Bankası faiz indirdi mi?

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararına odaklanmış durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararlarına göre dolar döviz kuruda etkilenecek. Bugün 7'ncisi yapılacak olan toplantı kararları sonucunda faiz indirimi olacak mı merak konusu oldu. TCMB, eylül toplantısında ise 325 baz puan indirimle politika faizini yüzde 16.50 seviyesine çekmişti. Ekim ayı 2019 faiz indirimi için gözler piyasalardan gelecek açıklamaya çevrildi! Peki Merkez Bankası faiz toplantısı kararı açıklandı mı, saat kaçta? TCMB Merkez Bankası faiz indirdi mi?

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI KARARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen 2019 Merkez Bankası faiz toplantısı bugün yapılacak. Merkez Bankası faiz indirimine gitmesi beklenirken, ekonomistlerin beklentilerinin medyanı 100 baz puanlık bir faiz indirimine işaret ediyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz indirimi olacak mı?