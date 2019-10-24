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kararı açıklandı mı? indirdi mi?

kararı bugün belli olacak. Piyasaların gözü kulağı, (PPK) toplantısından gelecek karara çevrildi. Dolar döviz kurunu da yakından etkileyecek olan toplantısı kararları ekonominin seyrini değiştirecek. Ekonomistlerin 2019 Ekim ayı için faiz indirimi beklentisi 100 baz puan oldu. Geçen ay ise faizlerde indirim süreci başlatılarak Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini 325 puan indirmişti. Peki 2019 Ekim ayı Merkez Bankası faiz toplantısı kararı açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? Merkez Bankası faiz indirdi mi?

Giriş Tarihi: 24.10.2019 10:18
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB Merkez Bankası faiz indirdi mi?

Piyasaların gözü kulağı kararına odaklanmış durumda. Bankası'nın () faiz indirimi kararlarına göre dolar döviz kuruda etkilenecek. Bugün 7'ncisi yapılacak olan toplantı kararları sonucunda faiz indirimi olacak mı merak konusu oldu. TCMB, eylül toplantısında ise 325 baz puan indirimle politika faizini yüzde 16.50 seviyesine çekmişti. Ekim ayı 2019 faiz indirimi için gözler piyasalardan gelecek açıklamaya çevrildi! Peki toplantısı kararı açıklandı mı, saat kaçta? TCMB Merkez Bankası faiz indirdi mi?

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI KARARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen 2019 Merkez Bankası faiz toplantısı bugün yapılacak. Merkez Bankası faiz indirimine gitmesi beklenirken, ekonomistlerin beklentilerinin medyanı 100 baz puanlık bir faiz indirimine işaret ediyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz indirimi olacak mı?

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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB Merkez Bankası faiz indirdi mi?
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