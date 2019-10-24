Türk e-oyunları dünyayı sardı

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Oyunun geliştiricisi ve yayıncısı olan InGame Group, Türkiye'deki birkaç yerli oyun şirketinden biri. Oyun, 100'den fazla ülkede, 11 dilde esporseverler tarafından oynanarak bir başarı öyküsüne dönüşürken, şirket Türkiye'de yayınlanan ünlü diziler ile anlaşarak ortak içerik üretmeye başladı.InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO'su Burak Gözalan, "Biz bu oyunu yazmaya başladığımızda, ana stratejimiz Türk dizilerinin başarısını oyun alanında takip etmekti. Türk dizileri dünyada önemli içerik haline geldi, filmlerimiz de buna dahil. Zula Oyun ise bugün Güney Amerika'da ve Ortadoğu'da çok popüler, Avrupa'da da başarılı. Üstelik oyun içinde kullandığımız, Nemrut, Kız Kulesi gibi bizden kültürel değerlerin dünya çapında tanınmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.Kısa süre önce hayata geçirdikleri yerli bir dizinin içeriğini Zula oyuna dahil etme projesi ile içerik tüketicilerini pasif bir izleyici konumundan çıkararak heyecan verici, interaktif bir deneyim yaşattıklarını anlatan Burak Gözalan, projenin bu kapsamda Türkiye'de ve dünyada bir ilk olduğunu ve gelecekte bu tür örneklerin çokça görüleceğini aktardı.Gözalan, "Önemli olan gerçekten başarılı olacağına inandığımız bir projede yer almaktı. Çok başarılı bir yapımın oyununu yapabilirdik veya çok başarılı bir oyunun dizisini çekebilirdik. Ama biz çıtayı daha yukarı koyduk ve farklı bir yoldan gittik. Ay Yapım gibi yerli ve başarılı bir firmayla, yaşayan ve evrilen bir içerik projesinde iş birliği yaptığımız için çok gururluyuz" diye konuştu.Burak Gözalan, "Bizi yabancı oyun firmalarından ayıran en büyük özelliğimiz şu; InGame Group çatısı altında hem üretici hem yayıncı firma olduğumuz için oyun hakkında gelen geri bildirimlere çok hızlı yanıt verebiliyoruz. Yakın dönemde yurt dışında oyuncu sayımızı artırırken bir yandan da yerli bir oyun firması olma misyonuyla ülkemizin tanıtımını yapmak ana hedefimiz" dedi.InGame Group, 2012'de Türkiye'nin dünya çapındaki 'Oyuncu Şirketi' olma hedefiyle çalışmalara başladı. InGame Group'un bünyesinde Madbyte Games, Elite Game Studio, BoomByte olmak üzere sektörün çeşitli alanlarında iddialı oyun stüdyoları ve Lokum Games adında bir oyun yayın firması ile Türkiye'nin ilk espor merkezi olan Nonstop Zula Espor Merkezi yer alıyor.