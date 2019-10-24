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2019 vergi düzenlemesi hakkında son dakika haberi! Otomobil, konut vergisi, futbolculara yüzde 20 gelir vergisi ise...

AK Parti Grup Başkan Vekili son dakika haberi açıkladı! Bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan vergi düzenlemesinin detayları belli oldu. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Muş, vergi düzenlemesine de değindi ve devam eden çalışmalardaki son durumu paylaştı. Yeni vergi düzenlemesi ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunulurken, kanunun içerisinde konut vergisi, otomobillerle ilgili düzenleme (taşıt vergisi) ve futbolculara yüzde 20 olan gelir vergisinde de flaş bir değişiklik yapıldı. Az kazananda az, çok kazanandan çok vergi prensibi ile hareket edildiği belirtilirken, kanunun kısa süre içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. İşte yeni vergi düzenlemesi ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 12:44
2019 yeni vergi düzenlemesi hakkında son dakika haberi! Otomobil, konut vergisi, futbolculara yüzde 20 gelir vergisi ise...

Bir süredir gündemde olan ve bugün de sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alan yeni vergi düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi geldi. Peki, yeni vergi düzenlemesini içeren kanun teklifinde neler var? Hangi vergi oranları ne kadar değişti? Canlı yayında kameralar karşısına geçen AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi

Mehmet Muş'un açıklamaları şu şekilde:

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2019 yeni vergi düzenlemesi hakkında son dakika haberi! Otomobil, konut vergisi, futbolculara yüzde 20 gelir vergisi ise...
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