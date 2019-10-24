2019 yeni vergi düzenlemesi hakkında son dakika haberi! Otomobil, konut vergisi, futbolculara yüzde 20 gelir vergisi ise...

Bir süredir gündemde olan ve bugün de sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alan yeni vergi düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi geldi. Peki, yeni vergi düzenlemesini içeren kanun teklifinde neler var? Hangi vergi oranları ne kadar değişti? Canlı yayında kameralar karşısına geçen AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi

Mehmet Muş'un açıklamaları şu şekilde: