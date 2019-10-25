25 yaşında 6 bin kilometrede! Fiyatı çok şaşırtıyor

Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan galerici Fatih Yunus Güzel (32), otomobili 5 yıl önce İstanbul'daki sahibinden 12 bin liraya satın aldı. Güzel, Kırıkkale'ye kurtarıcı ile getirdiği aracı bir süre sonra internet üzerinde satışa çıkardı; fakat istediği ücret verilmeyince ilanı kaldırdı. Güzel, fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi orijinalliğini koruyan otomobili kapalı garajında muhafaza etti. Otomobile gözü gibi bakan Güzel, geçtiğimiz ay aracı bir kez daha internet üzerinden satışa çıkardı.