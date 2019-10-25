Akıllı cihazlar sen sormadan ‘arızalanabilir’ uyarısı göndersin

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Akıllı sensörler ve nesnelerin interneti teknolojisi Endüstri 4.0 dönüşümünün kalbinde yer alıyor. Türkiye'de de bu alanda faaliyet gösteren girişimlerin küresel pazarda güç elde etme çabasına tanık olmak heyecan verici. Avrupa ofisini açmaya hazırlanan Sensemore, yakın zamanda Amerika'ya da açılmayı hedefliyor. Sensemore, 'sınıfının en küçük kablosuz titreşim sensörü'nü üreterek dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.Proline Ventures'ın yatırımlarından Sensemore'un otomotiv başta olmak üzere havacılık, makine imalat sanayi, robotik, beyaz eşya gibi sektörlere hizmet verdiğini belirten Sensemore Kurucusu Çağlar Aksu, geliştirdikleri sensör teknolojisi ile çok pahalı ve uzun işlem süreleri gerektiren titreşim ölçümünü çok daha düşük maliyetle, daha kısa sürede yapabilmeye olanak sağladıklarını söyledi. Türkiye'de ürettikleri titreşim sensörüyle ilgili konuşan Aksu, "Sensörümüzü kullanmak çok kolay. Normalde şirketlerin bir tane sensör alıp, sensör üzerinden bir kablo çıkartması, bu kabloyu lojik analizör isimli cihaza, ardından da kayıt cihazına bağlaması gerekiyor. Bizde ise 'dünyanın en küçük kablosuz titreşim sensörü' olan Sensemore cihazını cep telefonuna Bluetooth aracılığıyla bağlamak yeterli. Ayrıca cihaz ile birlikte sunduğumuz API sayesinde üçüncü tarafa ait bir yazılım, titreşim sensörüyle doğrudan entegre olabiliyor. Titreşim kayıtlarını WhatsApp gibi popüler uygulamalar üzerinden paylaşmak da mümkün" diyor.Gelecek hedeflerinden de bahseden Çağlar Aksu, "Tasarım, üretim ve yazılım geliştirme süreçleri Türk mühendisler tarafından yapılan Sensemore ürünümüz ile Avrupa'dan da sipariş almaya başladık. Avrupa'daki siparişlerimizi yöneteceğimiz Avrupa ofisimizi 2019 yılının son çeyreğinde Polonya'da açıyoruz. 2020 yılında da Amerika'da faaliyet göstermeye başlayarak Amerika ve içinde bulunduğu bölgeye ait siparişleri de bu ofisimizden yöneterek daha hızlı büyümeyi hedefliyoruz" dedi.Türk Telekom ve Nokia, kritik endüstriyel uygulamalarda hataları minimuma düşürmek, üretimi ve verimliliği artırmak hedefiyle 5G'nin düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve yüksek veri iletim hızı kabiliyetlerini kullanarak Akıllı Fabrika denemesini hayata geçirmişti. Böylece Türkiye'nin ilk Endüstri 4.0 standartlarında 5G denemelerini gerçekleştirmişti.SENSEMORE, kalite kontrol ve kestirimci bakım olarak sıralıyor. Çağlar Aksu, bu aşamaları şu şekilde açıklıyor: "Bu üç hizmet kolu bir araya geldiğinde, makinelerin takip edilebilmesini sağlıyor ve fabrikaları akıllı hale getiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarında hızlı ve kolay bir şekilde ölçüm alıp, ölçümün en zor ortamlarda dahi toplanabilmesini sağlıyoruz. Sensemore ile su altında bile titreşim ölçümü almak mümkün. Aynı zamanda basınçlı ortamda ve kapalı kaplarda da ölçüm yapabiliyor. Kalite Kontrol aşamasında ise şirketlere özel kalite kontrol sürecini yaratıyor ve üretim hattına uyguluyoruz. Böylece hatalı üretim miktarını azaltıyor ve şirketlerin müşteri memnuniyetini artırmalarını sağlıyoruz. Kestirimci bakım başlığı altında ise şirketler sürekli ölçümlerle üretim hattındaki makine sağlığını takip edebiliyor."