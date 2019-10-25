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Bakan duyurdu! O ilçelerde prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı

Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin'de GSS ve prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 25.10.2019 16:15 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 16:24
Bakan duyurdu! O ilçelerde prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı

Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin'de GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ekim'den 2 Aralık'a uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada;

"Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31.10.2019 olan prim ödemelerini 2.12.2019 tarihine uzattık. Biz, birlikte Türkiyeyiz" dedi.

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Bakan duyurdu! O ilçelerde prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı
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