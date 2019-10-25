Bir zafer de ekonomide

BUGÜN NELER OLDU

25 Temmuz ve 12 Eylül tarihlerindeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında 7.5 puanlık faiz indirimi gerçekleştiren Merkez Bankası, dün de indirime devam etti. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16.50'den 14'e çekti. Merkez Bankası son üç PPK toplantısında politika faizini 10 puan indirmiş oldu.PPK tarafından yapılan açıklamada, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği ifade edilerek, "Güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin belirgin olarak altında kalabileceğine işaret etmektedir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" denildi.Merkez Bankası, bu yılın son PPK toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecinin altını çizerek, "12 Aralık toplantısında 100 baz puana yakın indirimi enflasyon hedeflerine paralel sürpriz sayılmayacak" dedi. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da gelişmiş ülkelerdeki düşük faiz oranlarının da gelişmekte olan ülkelerde faizleri düşürmeye imkân tanıdığını ifade etti.Hazine ve MaliyeBakanlığı'nın, kur saldırılarınınolduğu, diplomatiksorunların arttığı ve piyasalarınbüyük belirsizliklerle çalkalandığıdönemde gerçekleştirdiği borç yönetimi,uluslararası alanda ödüllendirildi.Uluslararası sermaye piyasalarınailişkin değerlendirmeleriylealanında itibarlı yayımcı kuruluşlardanbiri olan GlobalCapital (eskiadıyla Euroweek), Hazine ve MaliyeBakanlığı'nın, yaşanan zorlu süreçlererağmen gerçekleştirdiği borçyönetimi başarısını ödüllendirdi.GlobalCapital, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borç yönetimi birimini, "Yılın Kamu Borcu Yönetim Ofisi" seçti. Ödüle göre, bakanlığın uluslararası tahvil ve eurobond ihraçlarını gerçekleştiren birimi, uluslararası piyasaların büyük belirsizliklerle boğuştuğu, kur ataklarının yaşandığı, diplomatik sorunların etkisinin hissedildiği bir dönemde en doğru araçlarla, en doğru zamanlarda, yatırımcı refleksini en iyi analiz ederek, borçlanma süreçlerini en başarılı yöneten birim olarak değerlendirildi.Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'yle ilgili spekülatif atakların ve olumsuz algı çalışmalarının yoğun olduğu bir dönemde böyle bir ödül alınmasını oldukça önemli gördüğünü aktararak, "Bir taraftan yatırımcı güvenini güçlü tutarken, diğer taraftan en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla borçlandık. Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Borçlanma araçlarımıza, miktarların kat kat üstünde talepler geldi. Her enstrümanı detaylı analiz ettik. Sonuçta en doğru zamanda, en doğru araçları kullandık ve ideal projeksiyonların öngördüğünün altında faizlerle süreçleri tamamladık" dedi.GlobalCapital'ın ödül ile ilgili değerlendirmesinde, Türkiye'nin, son bir yıldır zorlu ekonomik şartlarla mücadele etmeye zorlandığına dikkat çekilerek, "Bütün bu zorlukların arasında, borç yönetim ofisi profesyonelliğinden hiç taviz vermedi. 2018 Ağustos ayı Türkiye tarihindeki en keskin ve şiddetli kur saldırılarından birine sahne oldu. Buna rağmen Türkiye ekim ayında piyasalara geri döndü ve 5 yıllık tahvil ile 2 milyar dolar sağladı" ifadeleri kullanıldı. Değerlendirmede, Türkiye'nin projeksiyonların altında bir faizle borçlanma başarısı gösterdiği kaydedildi.Türkiye'nin kamu borçluluk oranında dünyada en iyi durumda olan ülkelerden olduğunu bildiren Albayrak, "Kazanımlarımızı muhafaza ederek hedeflerimize ilerleyeceğiz" dedi. Albayrak, tüm ekiple yatırımcıların nasıl tepki vereceğini öngörmek için hatasız bir projeksiyon ortaya koyduklarını ve fon sağlamak konusunda en uygun pencerelerden faydalandıklarını belirterek, "Bu ödülde emeği olan başta Bakan Yardımcımız Bülent Aksu olmak üzere tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.KUR saldırısınakarşı aldığıönlemlerle ekonomisinindirencini artıran Türkiye,yaptığı reformlarla yatırımcıların daönünü açtı. Türkiye, Dünya Bankası 2020İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sırayükselerek 190 ülke arasında33'üncü sırada yer aldı.Türkiye endekste 2 yılda 27 sırayükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı BeratAlbayrak, "Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşebaşlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardakikazanımları ileri taşıyacağız. Özelliklemaliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatındaverimliliğin artırılmasını sağlayarakTürkiye'nin yatırım iklimini en üst seviyeyeçıkaracağız" dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığıtarafından yapılan açıklamada ise endekstekien büyük sıçramanın 80'den 26'ya yükselen,bakanlık sorumluluğundaki vergi alanındasağlandığı ifade edildi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay öncelikli olarak ilk 20'ye girmenin hedeflendiğini söyledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ilk 20 arasına girme hedefine ulaşılacağını kaydederken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu atılım, Türkiye'nin yatırımları ve istihdamı artırmak için ihtiyaç duyduğu reformları yaptığına ve yapmaya devam edeceğine dair bir göstergedir" dedi.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde alınan tedbirlerle geçen yılki finansal saldırının yaralarını saran Türkiye, faiz sarmalından kurtulma yolunda önemli adımlar attı. Merkez Bankası'nın son üç toplantıdaki kararlı tutumu ve 10 puanlık faiz indirimi, tahvilbono piyasasında da etkisini gösterdi. Türkiye'nin 10 yıllık tahvillerinin faizi yüzde 13.28 ile Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye, 2 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 13.27 ile 20 ayın dibine indi. 10 yıllık tahvilin faizi ise 9 Mayıs'tan bu yana 8.2 puan düştü. Türkiye'nin kredi risk primi de 378'den 358'e düştü. Kriz lobisinin en büyük argümanı olan "faiz düşürse, kur patlar" önermesi de çöktü. Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini yaptığı 25 Temmuz'da 5.73 TL olan dolar, bu süreçte yapılan 10 puanlık faiz indirimine rağmen dün de buna yakın seviyelerden işlem gördü. Geçen hafta yapılanmaya çalışılan üçüncü kur saldırısı püskürtülürken, borsada endeks tekrar 100 bin puanın üstüne çıktı.