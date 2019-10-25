Çiftçiye akıllı ekran “İmeceMobil”

BUGÜN NELER OLDU

İŞ Bankası çiftçiler için yepyeni bir mobil uygulamayı hayata geçirdi. İmeceMobil adı verilen yeni uygulamayı ciftçiler akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indirebiliyor. Tarla, bahçe ve hayvancılıkla ilgili üretim tesisi bilgilerini uygulamaya kaydedebilen çiftçiler, bu alanların hava tahmin raporlarını görüntülüyor. Don, dolu, şimşek, fırtına ve şiddetli yağış gibi anlık hava olayları hakkında önceden uyarılar alabilen çiftçiler, ayrıca alanında uzman ziraat mühendislerine ve veteriner hekimlere istedikleri zaman bitkisel üretim ve hayvancılıkla ilgili sorular sorabiliyor. İş Bankası'nın teknoloji girişimi Softtech tarafından geliştirilen uygulama kapsamında, tarımsal ürünlerin en son tarihli hal/borsa fiyatları ile yem, et, süt ve yumurta fiyatları öğrenilebiliyor. Çiftçiler ayrıca bulundukları bölgelerdeki tarımsal girdilerin teminine yönelik İş Bankası'nın kampanyalarından haberdar olabiliyor ve İmece Kart sahipleri, 'İmece Kart'ım' seçeneği üzerinden kart bilgilerine ulaşıp işlemlerini kolayca yapabiliyor.