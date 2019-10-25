Cumhurbaşkanlığı ofislerinde yeni dönem

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle 4 Cumhurbaşkanlığı ofisi'ne yeni görevler verildi. Ofisler, gerekli durumlarda yurtiçinde ve yurtdışında çalışma bürosu açabilecek. Dijital Dönüş ofisi Başkanlığı, Kamuda Dijital Dönüş ofisi olarak belirlendi. Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı, kamu kurumları ve kritik altyapılara yönelik siber güvenlik stratejileri geliştirecek. Finans Ofisi ise İstanbul'un küresel bir finans merkezi olmasını sağlayacak stratejileri geliştirecek.İnsan Kaynakları ofisi ise özel yeteneklerin keşfini sağlayacak. Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yapacak olan Yatırım ofisi bünyesinde Yatırımcı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kurulacak.