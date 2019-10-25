Girişimci oyunu İstanbul’da oynandı

BUGÜN NELER OLDU

HER ülke başarılı girişimleri ülkesine çekmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Birleşik Krallık bu konuda en aktif ülkelerden biri. Türkiye'den en başarılı ve yenilikçi girişimcilere kapılarını açan Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı (DIT), GREAT Entrepreneur Games Türkiye yarışmasını düzenledi. Yarışmayı, en yüksek sanal yatırımı toplamayı başaran Otsimo, Bluedot ve Phoenix Enerji girişimleri kazandı.Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Birleşik Krallık Başkonsolosu ve Güney Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater, "Son 20 yılda Birleşik Krallık'ta doğan dijital teknoloji şirketlerinin sayısında patlama oldu. Ayrıca 2018 verilerine göre Birleşik Krallık teknoloji şirketleri 7.9 milyar doların üzerinde risk sermayesi yatırımı çekti. Türkiye'deki yatırım ekibimiz yatırım planlarınız için yardımcı olmaya hazır" dedi.Etkinlikte, katılım için başvuruda bulunan 200'e yakın girişim arasından jürinin seçtiği 50 girişim yarıştı. Tam gün süren etkinlikte girişimciler ve yatırımcılar etkinliğe özel tasarlanan bir mobil uygulama üzerinden yatırımcıların sanal ortamda ilgisini çekmek için yarıştı. Günün sonunda en yüksek sanal yatırımı alan ilk üç girişimci Otsimo, Bludeot ve Phoenix Enerji oyunun kazananları oldu.BU üç girişim, yarışmanın ödülü olarak Londra'ya üç günlük bir çalışma seyahati gerçekleştirecek. Burada kendilerine GEP iş geliştiricileri tarafından mentorluk sağlanacak ve girişimler, büyüme yolundaki hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için, potansiyel iş ortaklarıyla bir araya getirilecek. Böylece Türkiye'den giden bu girişimler, Birleşik Krallık'ta işlerini büyütebilme ve uluslararası bir ağa dahil olma fırsatına sahip olmanın yanı sıra, girişimci bir ekosistem ile de bağlantı kurmuş olacaklar.