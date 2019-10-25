Kaçaklar yola geldi

Hükümet kaçak yapı sahiplerine göz açtırmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un dirayetli durup konunun peşini bırakmamasıyla Bodrum'da tespit edilen 11 otel, 19 proje, 2 bin 100 kaçak yapı yıkıldı. Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Torba ve Yalıçiflik mahallelerinde bulunan kaçak bölümlerin yıkım işlemleri sürüyor.

Bakan Kurum duyurdu! Kaçak yapıların hepsi yıkılacak

10'UNU MÜTEAHHİT YIKTI

Yıkım kararı alınan 19 projeden 10'unun yıkımını proje sahipleri karşılarken, 9 proje ise Bodrum Belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Ağustos ayında Bodrum'a gelen Bakan Murat Kurum, kaçak ve imara aykırı olan otel, komut ve iskelelerin yıkımı için proje sahiplerine 1 ay müddet vermişti. 1 ay boyunca Bakanlık yetkilileri Bodrum'da yaptığı incelemelerin ardından Bakan Kurum 1 ay sonra tekrar Bodrum'a gelerek yıkımları yerinde incelemişti.







HANGİ PROJEDE DURUM NE?

VARYAP: Otel binası içerisinde bulunan A ve G blokların üst tabiyelerinde yıkım devam ediyor. Yıkım işlemlerinin %95'i tamamlandı.

EPIQUE ISLAND: Tesis içerisinde bulunan kıyı şeridine inşa edilmiş 1 adet betonarme Spa Merkezi, 2 adet ahşap Spor Salonu, 1 adet ahşap WC, 2 adet ahşap Masaj Salonu, 1 adet ahşap Çocuk Kulubünün yıkımı tamamlandı. Zemin düzeltmeleri yapıldı. Ahşap olarak inşa edilmiş olan restaurant ve bar binasının yıkımı devam ediyor.

BESA: Asansör Kulesi yıkıldı. Diğer konut yapılarında yıkım çalışmaları ise %45 oranında tamamlandı.

DENİZ GYO: Otel binaları yıkımı yüzde 45 oranında tamamlandı.

RÜZGAR POINT: 8 adet konut yapısının tamamı yıkıldı.

MANDARİN ORIENTAL: D Blokta yıkım yüzde 60 oranında devam ediyor.

MESA: Ahşap iskele ve tesis içerisinde bulunan yapıların yıkımı tamamlandı.

FOURSEASONS: Çelik olarak inşa edilmiş 6 adet yapının tamamı yıkıldı.

MURATAŞ: Sosyal tesisin yıkımı tamamlandı. Havuz ve ticari alanda yıkım işlemleri sürüyor.

NEF GÖKÇEBEL: Çelik iskelelerin tamamı yıkıldı. Mendirek yıkımı ise yüzde 45 oranında devam ediyor.

MASANDA AKFEN: Restaurant binasının yıkımı tamamlandı. 4 adet iskele yıkımının ise yüzde 45'i tamamlandı.

NEF GÖLKÖY: 1 adet iskelenin yıkımı tamamlandı.







21 BİN KAÇAK YAPI YIKILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de imarA uymayan 21 bin kaçak yapı tespit edildiğini belirterek, "Bunların 8 bini sahilde yer alıyor. 850'ye yakınını yıktık. 21 bin yapının yıkımını gerçekleştireceğiz" demişti.