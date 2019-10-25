SON DAKİKA! Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. Yapılacak zam miktarında en önemli etkenlerden bir tanesi de 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşmiş olan enflasyon rakamları olacak. Öte yandan son olarak Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketinin gelmesi ile birlikte, yavaş yavaş zam miktarı ile ilgili rakamlar oluşmaya başladı. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Ekonomistler yapılan beklenti anketinde 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.69 olarak yer aldı. Bu tahmine göre; 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.3 olarak gerçekleşecek. Bunun maaşlara yansıması ve konuyla ilgili tüm son dakika gelişmeleri haberimizin içerisinde…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? İŞTE KONUYLA İLGİLİ DETAYLAR

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerine ve rakamlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…